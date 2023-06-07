((Лунева/Дыдаева)) Марина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 13.03.1715 и 30.07.1715
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.03.1715 и 30.07.1715
Отец: Лунев/дыдаев Петр Акимов
Мать: Софья Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно