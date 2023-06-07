((Лунева/Дыдаева)) Марина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Лунева/Дыдаева)) Марина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 13.03.1715 и 30.07.1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1675 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 13.03.1715 и 30.07.1715

Отец: Лунев/дыдаев Петр Акимов

Мать: Софья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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