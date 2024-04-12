Лунев/Дыдаев Наум Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев/Дыдаев Наум Петров

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Между 1757 и 1761

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Лунев/дыдаев Петр Акимов

Мать: Софья Григорьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Лунев/дыдаев Евстигней Наумов

Мать ребёнка: Лунева Мария Иванова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунева Мария Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Между 1757 и 1761
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Коломенский уезд, д. Тимшина
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