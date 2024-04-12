Лунев/Дыдаев Наум Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиМежду 1757 и 1761
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Лунев/дыдаев Петр Акимов
Мать: Софья Григорьева
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лунев/дыдаев Евстигней Наумов
Мать ребёнка: Лунева Мария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунева Мария Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1757 и 1761
Коломенский уезд, д. Тимшина