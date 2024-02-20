Волкова (Сычева) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения17.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984
Бракосочетание
24.08.2002
Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.09.2007
Сын: Волков Владислав Константинович
Отец ребёнка: Волков Константин Николаевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.2022
Сын: Волков Георгий Константинович
Отец ребёнка: Волков Константин Николаевич