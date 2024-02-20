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Волкова (Сычева) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

17.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1984

Отец: Сычёв (Усов) Андрей Викторович (Львович)

Мать: Сычёва (Храмова) Надежда Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
24.08.2002

Муж: Волков Константин Николаевич

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.09.2007

Сын: Волков Владислав Константинович

Отец ребёнка: Волков Константин Николаевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.2022

Сын: Волков Георгий Константинович

Отец ребёнка: Волков Константин Николаевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

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