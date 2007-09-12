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Волков Владислав Константинович
Волков Владислав Константинович
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
12.09.2007
Пол
Мужской
Отец
Волков Константин Николаевич
1982 г.р.
Мать
Волкова (Сычева) Татьяна Андреевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2007
Отец:
Волков Константин Николаевич
Мать:
Волкова Татьяна Андреевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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