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Волков Константин Николаевич

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Место рождения

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

02.03.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1982

Отец: Волков Николай Николаевич

Мать: Ляманова Нина Герасимовна

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
24.08.2002

Жена: Волкова Татьяна Андреевна

Уйское, Уйский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.09.2007

Сын: Волков Владислав Константинович

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Андреевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.2022

Сын: Волков Георгий Константинович

Мать ребёнка: Волкова Татьяна Андреевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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