Волков Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1982
Бракосочетание
24.08.2002
Рождение ребёнка
12.09.2007
Сын: Волков Владислав Константинович
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Андреевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.2022
Сын: Волков Георгий Константинович
Мать ребёнка: Волкова Татьяна Андреевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область