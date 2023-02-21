Мельникова (Живодерова) Евдокия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1793
Отец: Живодеров Федот Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Прасковья Захарова
Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафья Захарова
Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Захарова
Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно