Мельникова (Живодерова) Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Живодерова) Евдокия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1793

Отец: Живодеров Федот Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Прасковья Захарова

Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафья Захарова

Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Захарова

Отец ребёнка: Мельников Захар Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Захар Васильев

Смерть
Неизвестно
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