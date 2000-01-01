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Живодеров Федот Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1766

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766

Отец: Живодеров (гуляков) Петр Васильев

Мать: Живодерова (гулякова) Мария Фролова

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Сын: Живодеров Матвей Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Мельникова Евдокия Федотова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Дочь: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Живодеров Егор Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Живодеров Родион Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1801

Дочь: Финогина Ксения Федотова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1831
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