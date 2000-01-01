Живодеров Федот Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1766
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1766
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Мельникова Евдокия Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Дочь: Глушенкова (глухина, Емелина) Василиса Федотова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1801
Дочь: Финогина Ксения Федотова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1831