Мельников Захар Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Захар Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: Мельников Василий Федоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Прасковья Захарова

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Захарова

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафья Захарова

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Акулина Захарова

Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Евдокия Федотова

Смерть
Неизвестно
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