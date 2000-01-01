Мельников Захар Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1792
Отец: Мельников Василий Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Прасковья Захарова
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Захарова
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафья Захарова
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Акулина Захарова
Мать ребёнка: Мельникова Евдокия Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно