Полоротов Захар Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолоротов Захар Антипович

Полоротов Захар Антипович

Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Полоротов Антип Васильевич

Мать: не указана

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1816 году - 45 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 48 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Полоротов Василий Захарович

Мать ребёнка: Полоротова Ефимия Андреяновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1816 году - 6 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 12 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. ... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1811

Жена: Полоротова Ефимия Андреяновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Полоротова Лукерия Захаровна

Мать ребёнка: Полоротова Ефимия Андреяновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 9 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 167 (78/285)
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Полоротов Семен Захарович

Мать ребёнка: Полоротова Ефимия Андреяновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 7 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 167 (78/273) В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 34 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close