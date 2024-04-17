Полоротов Захар Антипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Полоротов Антип Васильевич
В 1816 году - 45 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 48 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Полоротов Василий Захарович
Мать ребёнка: Полоротова Ефимия Андреяновна
В 1816 году - 6 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 12 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. ... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1811
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Полоротова Лукерия Захаровна
Мать ребёнка: Полоротова Ефимия Андреяновна
В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 9 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 167 (78/285)
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Полоротов Семен Захарович
Мать ребёнка: Полоротова Ефимия Андреяновна
В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 7 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 167 (78/273) В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 34 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865... Показать все
Смерть
Неизвестно