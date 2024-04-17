Полоротова Ефимия Андреяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротова Ефимия Андреяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 43 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 167 (78/284)
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Полоротов Василий Захарович

Отец ребёнка: Полоротов Захар Антипович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1816 году - 6 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 12 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. ... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1811

Муж: Полоротов Захар Антипович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Полоротова Лукерия Захаровна

Отец ребёнка: Полоротов Захар Антипович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 9 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 167 (78/285)
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Полоротов Семен Захарович

Отец ребёнка: Полоротов Захар Антипович

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 7 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 167 (78/273) В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 34 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 87 В ИВ 1865... Показать все
Смерть
Неизвестно
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