Полоротов Антип Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.04.1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
04.04.1749 ст.
У крестьянина Василья Полоротова сын Антипа. Книга Иркуцкой Епархии Нерчинского Заказа Газимурского Бунского села Триесвятительской церкви Священника Марка Григорьева о приходских тоя церкви людех на ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Полоротов Захар Антипович
Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1816 году - 45 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 48 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д.... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1783 ст.
Дочь: Полоротов Алексей Антипович
Приход Бунского села
У крестьянина Антипы Полоротова сын Алексей у коего восприемник крестьянин Василей Полоротов. Книга записная Иркуцкой Епархии заказа Нерчинских сереброплавильных заводов Бунского села Трех Святительск... Показать все
Смерть
Неизвестно