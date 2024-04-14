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Полоротов Антип Васильевич

Место рождения

Игдоча, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

04.04.1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1749 ст.

Отец: Полоротов Василей Семенович

Мать: Полоротова Агрипина Михайловна

Игдоча, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
У крестьянина Василья Полоротова сын Антипа. Книга Иркуцкой Епархии Нерчинского Заказа Газимурского Бунского села Триесвятительской церкви Священника Марка Григорьева о приходских тоя церкви людех на ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Полоротов Захар Антипович

Мать ребёнка: не указана

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1816 году - 45 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 48 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д.... Показать все
Рождение ребёнка
17.03.1783 ст.

Дочь: Полоротов Алексей Антипович

Мать ребёнка: не указана

Приход Бунского села
У крестьянина Антипы Полоротова сын Алексей у коего восприемник крестьянин Василей Полоротов. Книга записная Иркуцкой Епархии заказа Нерчинских сереброплавильных заводов Бунского села Трех Святительск... Показать все
Смерть
Неизвестно
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