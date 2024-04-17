Полоротов Василий (Василей) Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полоротов Василий (Василей) Захарович

Место рождения

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Полоротов Захар Антипович

Мать: Полоротова Ефимия Андреяновна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В 1816 году - 6 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 12 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Полоротов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 22 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Полоротова Христина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 21 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Полоротов Митрофаний Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 15 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Полоротова Агафия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 11 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Полоротова Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Полоротова Евдокия Леонтьевна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полоротова Евдокия Леонтьевна

Актагучинская, Нерчинский округ, Забайкальская область
Смерть
Неизвестно
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