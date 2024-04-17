Полоротов Василий (Василей) Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1810
В 1816 году - 6 лет. ГАЗК ф. 31, оп. 1, д. 609, стр. 266 об. Списки крестьян с указанием места их жительства и возраста. В ИВ 1823 года Батаканской Богородской церкви - 12 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Полоротов Алексей Васильевич
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 22 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Полоротова Христина Васильевна
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 21 год. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Полоротов Митрофаний Васильевич
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 15 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Полоротова Агафия Васильевна
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 11 лет. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Полоротова Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Полоротова Евдокия Леонтьевна
В ИВ 1849 года Батаканской Богородице-Казанской церкви - 3 года. ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 1053, № 86
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно