Губина Федора Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубина Федора Семеновна

Губина Федора Семеновна

Место рождения

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Зиновьево, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Полякова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Губин Федор Степанович

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Губина Ефросинья Федоровна

Отец ребёнка: Губин Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Губин Василий Федорович

Отец ребёнка: Губин Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Губина Афимья Федоровна

Отец ребёнка: Губин Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Федор Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close