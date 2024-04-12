Губина Федора Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Полякова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Губин Федор Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Губина Ефросинья Федоровна
Отец ребёнка: Губин Федор Степанович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1743
Отец ребёнка: Губин Федор Степанович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Губина Афимья Федоровна
Отец ребёнка: Губин Федор Степанович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 лист
Смерть
Неизвестно