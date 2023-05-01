Иванова Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Иванов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, Фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Иванов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иванов Ермило Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно