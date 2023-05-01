Иванова Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Иванов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
ГАСО, Фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Иванов Андрей Иванович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 37 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно