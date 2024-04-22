Ситникова (Сивкова) Феоктиста Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Сивкова) Феоктиста Федоровна

Место рождения

Селюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Сивков Федор Васильевич

Мать: не указана

Селюнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1875

Муж: Бататин Иван Дмитриевич

Косково, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Косково - Елизар Андрианов и Федот Иванов Шаршавин. По невесте: д. Селюнина Иван Васильев Сивков и Петр Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1875

Сын: Бататин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бататин Иван Дмитриевич

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни Михаил Елизаров
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ситникова Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ситников Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ситникова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.07.1886

Дочь: Ситникова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович

Косково, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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