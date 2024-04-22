Ситникова (Сивкова) Феоктиста Федоровна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Сивков Федор Васильевич
Бракосочетание
12.02.1875
Поручители по жениху: д. Косково - Елизар Андрианов и Федот Иванов Шаршавин. По невесте: д. Селюнина Иван Васильев Сивков и Петр Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1875
Отец ребёнка: Бататин Иван Дмитриевич
Воспр. - той же деревни Михаил Елизаров
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ситникова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ситников Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ситникова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.07.1886
Дочь: Ситникова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Ситников Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно