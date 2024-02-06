Ситников Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ситникова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Ситников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ситникова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.07.1886

Дочь: Ситникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна

Косково, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Феоктиста Федоровна

Смерть
Неизвестно
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