Ситников Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ситникова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Ситников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ситникова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна
Рождение ребёнка
23.07.1886
Дочь: Ситникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Ситникова Феоктиста Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно