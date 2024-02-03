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Бататин Иван Дмитриевич

Место рождения

Косково, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1855

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Бататин Дмитрий Андрианович

Мать: Бататина Мария Афанасьевна

Косково, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
12.02.1875

Жена: Ситникова (Сивкова) Феоктиста Федоровна

Косково, Вологодский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Косково - Елизар Андрианов и Федот Иванов Шаршавин. По невесте: д. Селюнина Иван Васильев Сивков и Петр Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1875

Сын: Бататин Василий Иванович

Мать ребёнка: Ситникова (Сивкова) Феоктиста Федоровна

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни Михаил Елизаров
Смерть
До 1879

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