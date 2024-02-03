Бататин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
12.02.1875
Поручители по жениху: д. Косково - Елизар Андрианов и Федот Иванов Шаршавин. По невесте: д. Селюнина Иван Васильев Сивков и Петр Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1875
Мать ребёнка: Ситникова (Сивкова) Феоктиста Федоровна
Воспр. - той же деревни Михаил Елизаров
Смерть
До 1879