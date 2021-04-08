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Кононенко Василий Мефодьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1934

Дата смерти

08.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1934

Отец: Кононенко Мефодий

Мать: Кононенко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононенко Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
19.09.1964

Сын: Кононенко Валентин Васильевич

Мать ребёнка: Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна

Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.04.2021
Москва, город федерального значения Москва

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