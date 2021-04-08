Кононенко Василий Мефодьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1934
Дата смерти08.04.2021
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1934
Отец: Кононенко Мефодий
Мать: Кононенко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононенко Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
19.09.1964
Сын: Кононенко Валентин Васильевич
Мать ребёнка: Кононенко (Генералова) Зинаида Петровна
Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
08.04.2021
Москва, город федерального значения Москва