город Городище, город Городище, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Городище

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Города
2ГОРОДИЩЕ. Уездный.При рч. Юлове ируч. Кичкилее.143848½60317001616Церквей православных 2. Уездное и приходское Училища. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базаров 2. Заводов 2: чугуноплавильный п поташный.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Городищенская волость
город Городище
Пензенская губерния, Городищенский уезд
город Городище

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
13300Городищегород53°17'45°42'N-38-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Городское поселение город Городище
56618101001г Городищегород
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