Висягин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Висягин Иван
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Висягин Данила
Мать ребёнка: Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Висягин Михайло
Мать ребёнка: Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Висягина) Ксения
Мать ребёнка: Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна
Смерть
1780