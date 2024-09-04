Висягин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Висягин Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Сын: Висягин Данила

Мать ребёнка: Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Висягин Михайло

Мать ребёнка: Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Висягина) Ксения

Мать ребёнка: Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна

Смерть
1780

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