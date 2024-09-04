Висягин Михайло
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Висягина) Анна
Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Висягин Максим
Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Висягин Василий
Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Висягин Ефим
Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна