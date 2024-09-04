Висягин Михайло — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягин Михайло

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Висягин Петр

Мать: Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Висягина) Анна

Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Висягин Максим

Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Висягин Василий

Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Висягин Ефим

Мать ребёнка: Висягина (Шаврина) Анна Родионовна

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