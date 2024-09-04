Висягин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смерти1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Висягин Кирей
Мать: Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722
Сын: Висягин Фёдор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1725
Сын: Висягин Филипп
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Висягин Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Висягин Яков
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1765