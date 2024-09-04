Висягин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

1765

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Около 1665 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Висягин Кирей

Мать: Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1722

Сын: Висягин Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1725

Сын: Висягин Филипп

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Висягин Петр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Висягин Яков

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1765

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