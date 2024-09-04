Висягин Кирей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смерти1717
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1693
Сын: Висягин Мартин
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1695
Дочь: (Висягина) Домна
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Висягина) Алена
Мать ребёнка: Татьяна
Рождение ребёнка
1697
Сын: Висягин Иван
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1717