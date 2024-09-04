Висягин Кирей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягин Кирей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

1717

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1693

Сын: Висягин Мартин

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1695

Дочь: (Висягина) Домна

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Висягина) Алена

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Висягин Иван

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
1717

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