Висягин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Висягин Иван

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756

Сын: Висягин Никита

Мать ребёнка: Висягина (Маторынина) Матрона Деменьевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Висягин Василий

Мать ребёнка: Висягина (Маторынина) Матрона Деменьевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Висягин Логвин

Мать ребёнка: Висягина (Маторынина) Матрона Деменьевна

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