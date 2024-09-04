Висягина (Маторынина) Матрона Деменьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягина (Маторынина) Матрона Деменьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756

Сын: Висягин Никита

Отец ребёнка: Висягин Яков

Рождение ребёнка
1759

Сын: Висягин Василий

Отец ребёнка: Висягин Яков

Рождение ребёнка
1763

Сын: Висягин Логвин

Отец ребёнка: Висягин Яков

Смерть
1778

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