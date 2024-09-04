Висягина (Маторынина) Матрона Деменьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Висягин Никита
Отец ребёнка: Висягин Яков
Рождение ребёнка
1759
Сын: Висягин Василий
Отец ребёнка: Висягин Яков
Рождение ребёнка
1763
Сын: Висягин Логвин
Отец ребёнка: Висягин Яков
Смерть
1778