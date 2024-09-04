Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1770
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Наумов Алексей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745
Сын: Висягин Данила
Отец ребёнка: Висягин Петр
Рождение ребёнка
1749
Сын: Висягин Михайло
Отец ребёнка: Висягин Петр
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Висягина) Ксения
Отец ребёнка: Висягин Петр
Смерть
1770