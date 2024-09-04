Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висягина (Наумова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Наумов Алексей

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1745

Сын: Висягин Данила

Отец ребёнка: Висягин Петр

Рождение ребёнка
1749

Сын: Висягин Михайло

Отец ребёнка: Висягин Петр

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Висягина) Ксения

Отец ребёнка: Висягин Петр

Смерть
1770

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