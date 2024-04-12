Вагина (Кораблева) Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагина (Кораблева) Анастасия Кузьминична

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Место рождения

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кораблев Кузьма Михайлович

Мать: Кораблева Прасковья

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Вагин Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вагин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагин Игорь Васильевич

Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагин Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагин Василий Иванович

Смерть
1975
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