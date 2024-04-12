Вагина (Кораблева) Анастасия Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кораблев Кузьма Михайлович
Мать: Кораблева Прасковья
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вагин Вениамин Васильевич
Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагин Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Вагин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975