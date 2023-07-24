Кораблева (Коршунова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1886
Сын: Кораблев Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кораблева Прасковья Кузьминична
Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кораблева Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юхнова Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагина Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович
Смерть
1933