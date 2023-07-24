Кораблева (Коршунова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кораблева (Коршунова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Кораблев Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кораблева Прасковья Кузьминична

Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кораблева Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхнова Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагина Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Кораблев Кузьма Михайлович

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1933
Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
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