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Кораблев Кузьма Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кораблев Михаил Авдотьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1886

Сын: Кораблев Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Кораблева Прасковья

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Кораблева Прасковья Кузьминична

Мать ребёнка: Кораблева Прасковья

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кораблева Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Кораблева Прасковья

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юхнова Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Кораблева Прасковья

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вагина Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: Кораблева Прасковья

Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
1915
Горцы, Шимский муниципальный район, Новгородская область
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