Кораблев Кузьма Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Кораблев Михаил Авдотьевич
Рождение ребёнка
13.09.1886
Сын: Кораблев Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Кораблева Прасковья
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Кораблева Прасковья Кузьминична
Мать ребёнка: Кораблева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кораблева Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Кораблева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юхнова Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Кораблева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вагина Анастасия Кузьминична
Мать ребёнка: Кораблева Прасковья
Смерть
1915