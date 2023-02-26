Середина Мария (Матрона Абрамова)
Место рожденияд.Крутюшки Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти22.08.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1813
Рождение ребёнка
11.09.1820
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Рождение ребёнка
22.11.1822
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Рождение ребёнка
17.01.1825
Дочь: (Середина) Капла Михайлова
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Середин Панкратий Михайлов
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Середина) Мавра (Марфа) Михайлова
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Рождение ребёнка
01.04.1833
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Рождение ребёнка
01.10.1834
Дочь: (Середина) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Рождение ребёнка
09.12.1837
Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев
Смерть
22.08.1839