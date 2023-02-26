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Середина Мария (Матрона Абрамова)

Место рождения

д.Крутюшки Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

22.08.1839

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.06.1813

Муж: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
11.09.1820

Сын: Середин Трофим Михайлов

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
22.11.1822

Сын: Середин Козма Михайлов

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
17.01.1825

Дочь: (Середина) Капла Михайлова

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
1826

Сын: Середин Панкратий Михайлов

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Середина) Мавра (Марфа) Михайлова

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
01.04.1833

Сын: Середин Нилий Михайлов

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
01.10.1834

Дочь: (Середина) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Рождение ребёнка
09.12.1837

Сын: Середин Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Середин Михаил Пантелеев

Смерть
22.08.1839

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