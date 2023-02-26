Середин Трофим Михайлов
Место рожденияд.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения11.09.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1820
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
12.11.1839
Жена: Середина Мария Иосифова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1846
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849
Сын: Евсигней Трофимов
Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1851
Сын: Василий Трофимов
Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1853
Дочь: Евлампия Трофимова
Мать ребёнка: Авдотья Осипова
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1866
Сын: Василий мл.
Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Осипова
Смерть
Неизвестно