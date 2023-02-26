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Середин Трофим Михайлов

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Место рождения

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

11.09.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1820

Отец: Середин Михаил Пантелеев

Мать: Середина Мария (Матрона Абрамова)

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
12.11.1839

Жена: Середина Мария Иосифова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1846

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Евсигней Трофимов

Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1851

Сын: Василий Трофимов

Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
27.11.1853

Дочь: Евлампия Трофимова

Мать ребёнка: Авдотья Осипова

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1866

Сын: Василий мл.

Мать ребёнка: Середина Мария Иосифова

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Осипова

Смерть
Неизвестно
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