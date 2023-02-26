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(Середина) Мавра (Марфа) Михайлова

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Место рождения

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Середин Михаил Пантелеев

Мать: Середина Мария (Матрона Абрамова)

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.04.1847

Муж: Егор Павлов

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1848

Дочь: Екатерина Егорова

Отец ребёнка: Егор Павлов

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1851

Сын: Владимир Георгиев

Отец ребёнка: Егор Павлов

сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1862

Сын: Николай Егоров

Отец ребёнка: Егор Павлов

д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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