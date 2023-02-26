(Середина) Мавра (Марфа) Михайлова
Место рождениясельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
03.04.1847
Муж: Егор Павлов
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1848
Дочь: Екатерина Егорова
Отец ребёнка: Егор Павлов
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1851
Сын: Владимир Георгиев
Отец ребёнка: Егор Павлов
сельцо.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1862
Сын: Николай Егоров
Отец ребёнка: Егор Павлов
д.Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно