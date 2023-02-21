Спицына Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпицына Неизвестно

Спицына Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Спицын Степан Ефремович

Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Рождение ребёнка
1730

Сын: Спицын Филимон Ефремович

Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Спицын Сергей Ефремович

Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Рождение ребёнка
1740

Сын: Спицын Петр Ефремович

Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Григорий Ефремович

Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Александр Ефремович

Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Смерть
Неизвестно
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