Спицына Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спицын Григорий Ефремович
Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спицын Александр Ефремович
Отец ребёнка: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно