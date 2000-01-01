Спицын Степан Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Степан Ефремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Мать: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1747

Сын: Спицын Иоаким Степанович

Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Спицына Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Спицына Аграфена Степановна

Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Спицына Анна Степановна

Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Спицын Феодул Степанович

Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Анастасия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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