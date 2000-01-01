Спицын Степан Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Мать: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Спицына Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Спицына Аграфена Степановна
Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Спицына Анна Степановна
Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Спицына Анастасия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно