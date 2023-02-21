Спицын Филимон Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Филимон Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

Мать: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1756

Сын: Спицын Ефим Филимонович

Мать ребёнка: Спицына Феврония Даниловна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Спицын Корнилий Филимонович

Мать ребёнка: Спицына Феврония Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Феврония Даниловна

Смерть
Неизвестно
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