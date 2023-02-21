Спицын Филимон Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Мать: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Спицына Феврония Даниловна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Спицын Корнилий Филимонович
Мать ребёнка: Спицына Феврония Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно