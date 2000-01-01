Спицын Ефрем (Ефим) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: Спицын Иван
Мать: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спицын Григорий Ефремович
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спицын Александр Ефремович
Мать ребёнка: Спицына Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спицына Неизвестно
Смерть
Неизвестно