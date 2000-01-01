Спицын Ефрем (Ефим) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицын Ефрем (Ефим) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: Спицын Иван

Мать: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1727

Сын: Спицын Степан Ефремович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1730

Сын: Спицын Филимон Ефремович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1738

Сын: Спицын Сергей Ефремович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
1740

Сын: Спицын Петр Ефремович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Григорий Ефремович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спицын Александр Ефремович

Мать ребёнка: Спицына Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спицына Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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