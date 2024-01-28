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Рынцына Федосья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынцын Ларион Герасимович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Рынцына Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рынцын Иван Ларионович

Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рынцын Матфей Ларионович

Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рынцын Киприян Ларионович

Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Рынцына Акилина Ларионовна

Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рынцына Пелагея Ларионовна

Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Рынцын Герасим Ларионович

Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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