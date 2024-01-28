Рынцына Федосья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Рынцына Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рынцын Киприян Ларионович
Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Рынцына Акилина Ларионовна
Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рынцына Пелагея Ларионовна
Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Рынцын Герасим Ларионович
Отец ребёнка: Рынцын Ларион Герасимович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно