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Рынцын Ларион Герасимович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Рынцын Герасим

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынцына Федосья Семеновна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Рынцына Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рынцын Иван Ларионович

Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рынцын Матфей Ларионович

Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Рынцын Киприян Ларионович

Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Рынцына Акилина Ларионовна

Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Рынцына Пелагея Ларионовна

Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1847

Сын: Рынцын Герасим Ларионович

Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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