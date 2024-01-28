Рынцын Ларион Герасимович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Рынцын Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Рынцына Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Рынцын Киприян Ларионович
Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Рынцына Акилина Ларионовна
Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Рынцына Пелагея Ларионовна
Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Рынцын Герасим Ларионович
Мать ребёнка: Рынцына Федосья Семеновна
Смерть
Между 1849 и 1859