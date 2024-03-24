Рынцын Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рынцын Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Рынцын Ларион Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Рынцын Михей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Рынцына София Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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