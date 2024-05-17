Рынцын Михей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти08.03.1874
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Рынцын Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рынцына Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Рынцына Марина Михеевна
Мать ребёнка: Рынцына Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Рынцына Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Рынцына Матрена Михеевна
Мать ребёнка: Рынцына Анна Васильевна
Смерть
08.03.1874
от горячки