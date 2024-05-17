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Рынцын Михей Герасимович

Место рождения

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1812

Дата смерти

08.03.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Рынцын Герасим

Мать: не указана

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынцына Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Рынцына Марина Михеевна

Мать ребёнка: Рынцына Анна Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рынцын Михей Михеевич

Мать ребёнка: Рынцына Анна Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рынцына Матрена Михеевна

Мать ребёнка: Рынцына Анна Васильевна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
08.03.1874
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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