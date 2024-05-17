Рынцына Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Рынцына Марина Михеевна
Отец ребёнка: Рынцын Михей Герасимович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Рынцын Михей Герасимович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Рынцына Матрена Михеевна
Отец ребёнка: Рынцын Михей Герасимович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно