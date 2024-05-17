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Рынцына Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рынцын Михей Герасимович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Рынцына Марина Михеевна

Отец ребёнка: Рынцын Михей Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рынцын Михей Михеевич

Отец ребёнка: Рынцын Михей Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Рынцына Матрена Михеевна

Отец ребёнка: Рынцын Михей Герасимович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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