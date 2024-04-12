Лимонаев Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения04.07.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1917 ст.
Восприемники: Клинский мещанин Михаил Николаевич Старостин и мещанка Анна Егоровна Старостина. Успенская, села Обохово церковь, Клинского 1-го округа.
Призыв на военную службу
1941
Солнечногорский РВК Московская обл., Солнечногорский р-н.
Военная служба
Неизвестно
Гвардии ефрейтор. 131 гвардейский минометный полк, 35 бр. Выбыл 11.01.1944 Госпиталь: ЭГ 2672, ЭГ 1694, 154 медсб Номер свидетельства: 539 Дата свидетельства: 11.01.1944
Военная награда
Неизвестно
21.08.1941 (вручена 06.08.1946) Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной... Показать все
Смерть
Неизвестно