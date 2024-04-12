Лимонаев Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛимонаев Михаил Семенович

Лимонаев Михаил Семенович

Место рождения

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.07.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1917 ст.

Отец: Лимонаев Семен Васильевич

Мать: Лимонаева Александра Федоровна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Клинский мещанин Михаил Николаевич Старостин и мещанка Анна Егоровна Старостина. Успенская, села Обохово церковь, Клинского 1-го округа.
Призыв на военную службу
1941
Солнечногорский РВК Московская обл., Солнечногорский р-н.
Военная служба
Неизвестно
Гвардии ефрейтор. 131 гвардейский минометный полк, 35 бр. Выбыл 11.01.1944 Госпиталь: ЭГ 2672, ЭГ 1694, 154 медсб Номер свидетельства: 539 Дата свидетельства: 11.01.1944
Военная награда
Неизвестно
21.08.1941 (вручена 06.08.1946) Медаль «За боевые заслуги» 09.05.1945 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close