Лимонаева (Корчагина) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛимонаева (Корчагина) Александра Федоровна

Лимонаева (Корчагина) Александра Федоровна

Место рождения

Новинки, Солнечногорский район, Московская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Солнечногорский район, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лимонаева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Лимонаев Семен Васильевич

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лимонаев Николай Семенович

Отец ребёнка: Лимонаев Семен Васильевич

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.

Сын: Лимонаев Иван Семенович

Отец ребёнка: Лимонаев Семен Васильевич

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №4479, стр. 70
Рождение ребёнка
04.07.1917 ст.

Сын: Лимонаев Михаил Семенович

Отец ребёнка: Лимонаев Семен Васильевич

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Клинский мещанин Михаил Николаевич Старостин и мещанка Анна Егоровна Старостина. Успенская, села Обохово церковь, Клинского 1-го округа.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимонаев Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close