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Лимонаев Семен Васильевич

Место рождения

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Лимонаев Василий Иванович

Мать: не указана

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лимонаева Анна Семеновна

Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лимонаев Николай Семенович

Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.

Сын: Лимонаев Иван Семенович

Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №4479, стр. 70
Рождение ребёнка
04.07.1917 ст.

Сын: Лимонаев Михаил Семенович

Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: Клинский мещанин Михаил Николаевич Старостин и мещанка Анна Егоровна Старостина. Успенская, села Обохово церковь, Клинского 1-го округа.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонаева Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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