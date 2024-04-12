Лимонаев Семен Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Лимонаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лимонаева Анна Семеновна
Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лимонаев Николай Семенович
Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
19.10.1913 ст.
Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №780, дело №4479, стр. 70
Рождение ребёнка
04.07.1917 ст.
Сын: Лимонаев Михаил Семенович
Мать ребёнка: Лимонаева Александра Федоровна
Восприемники: Клинский мещанин Михаил Николаевич Старостин и мещанка Анна Егоровна Старостина. Успенская, села Обохово церковь, Клинского 1-го округа.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно