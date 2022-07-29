Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тиванов Филипп
Отец ребёнка: Тиванов Федос
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тиванов Иван
Отец ребёнка: Тиванов Федос
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тиванов Григорий
Отец ребёнка: Тиванов Федос
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тиванов Агний
Отец ребёнка: Тиванов Федос
Смерть
Неизвестно