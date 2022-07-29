Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тиванов Филипп

Отец ребёнка: Тиванов Федос

Рождение ребёнка
1797

Сын: Тиванов Иван

Отец ребёнка: Тиванов Федос

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тиванов Григорий

Отец ребёнка: Тиванов Федос

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тиванов Агний

Отец ребёнка: Тиванов Федос

Смерть
Неизвестно

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