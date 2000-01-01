Тиванов Федос — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТиванов Федос

Тиванов Федос

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Тиванов Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тиванов Филипп

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1797

Сын: Тиванов Иван

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1802

Сын: Тиванов Григорий

Мать ребёнка: Аграфена

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тиванов Агний

Мать ребёнка: Аграфена

Смерть
1838
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close