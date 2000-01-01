Тиванов Федос
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Тиванов Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
1794
Сын: Тиванов Филипп
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1797
Сын: Тиванов Иван
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1802
Сын: Тиванов Григорий
Мать ребёнка: Аграфена
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тиванов Агний
Мать ребёнка: Аграфена
Смерть
1838