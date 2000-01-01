Тиванов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Тиванов Федос

Мать: Аграфена

Смерть
Неизвестно
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