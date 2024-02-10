Смирнов Сергей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти08.10.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Смирнов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Смирнов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Рыжова (Смирнова) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Аверкиева (Смирнова) Раиса Сергеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
01.07.1939
Дочь: Крупинова (Смирнова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна
Смерть
08.10.1943