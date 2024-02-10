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Смирнов Сергей Яковлевич

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Место рождения

Родино, Межевской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

08.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Смирнов Яков

Мать: не указана

Родино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Смирнов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Рыжова (Смирнова) Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Аверкиева (Смирнова) Раиса Сергеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.07.1939

Дочь: Крупинова (Смирнова) Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Меньшикова Евдокия Михайловна

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
08.10.1943

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