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Меньшикова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Ивановское, Николо-Межевская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

20.08.1908

Дата смерти

26.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908

Отец: Меньшиков Михаил Михайлович

Мать: Меньшикова Матрона

Ивановское, Николо-Межевская волость, Кологривский уезд
В метрической книге дата рождения 7 августа
Рождение ребёнка
1930

Сын: Смирнов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Рыжова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1937

Дочь: Аверкиева Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.07.1939

Дочь: Крупинова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
26.09.1989
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