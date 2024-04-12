Меньшикова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.08.1908
Дата смерти26.09.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1908
Отец: Меньшиков Михаил Михайлович
Мать: Меньшикова Матрона
В метрической книге дата рождения 7 августа
Рождение ребёнка
1930
Сын: Смирнов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Рыжова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1937
Дочь: Аверкиева Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
01.07.1939
Дочь: Крупинова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Смирнов Сергей Яковлевич
Смерть
26.09.1989