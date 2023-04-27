Смирнов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Смирнов Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Родино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Филино, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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